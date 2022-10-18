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Верес переміг Львів у 8 турі УПЛ

Сьогодні 14:54 138 0
Верес увірвався на третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ
Верес переміг Львів у 8 турі УПЛ
#Верес, #ПФК Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі УПЛ Львів вдома поступився Вересу.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь рівненського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 18 жовтня

Львів - Верес 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Бугай, 1:1 - 17 Гайдучик, 1:2 - 67 Вовченко, 1:3 - 69 Шарай

Львів: Пономаренко - Крушинський (Никитюк, 46), Муравський (Вовкун, 46), Бусько (Якимів, 70), Васильєв, Бойко, Мильченко, Полегенько, Бугай, Нич, Шишка (Мишенко, 55). Запасні: Ільющенков, Сасовський, В.Михайлів, Р.Михайлів, Квас, Танчак, Шарун.

Верес: Когут - Гагун, Вовченко, Курко, Є.Пасіч, Кльоц (Лебеденко, 78), Кучеров, Сергійчук, В.Шарай (Квасний, 87), С.Шарай, Гайдучик (М.Шестаков, 78). Запасні: Ющишин, Коркодим, С.Шестаков, Мірошник, Поворознюк.

Попередження: Мільченко (7), Крушинський (26), Бусько (29), Шишка (36), Васильєв (90), Мишенко (90+2) - Гагун (34), В.Шарай (47), Сергійчук (57).

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