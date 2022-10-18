Верес переміг Львів у 8 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі УПЛ Львів вдома поступився Вересу.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь рівненського клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 18 жовтня
Львів - Верес 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 14 Бугай, 1:1 - 17 Гайдучик, 1:2 - 67 Вовченко, 1:3 - 69 Шарай
Львів: Пономаренко - Крушинський (Никитюк, 46), Муравський (Вовкун, 46), Бусько (Якимів, 70), Васильєв, Бойко, Мильченко, Полегенько, Бугай, Нич, Шишка (Мишенко, 55). Запасні: Ільющенков, Сасовський, В.Михайлів, Р.Михайлів, Квас, Танчак, Шарун.
Верес: Когут - Гагун, Вовченко, Курко, Є.Пасіч, Кльоц (Лебеденко, 78), Кучеров, Сергійчук, В.Шарай (Квасний, 87), С.Шарай, Гайдучик (М.Шестаков, 78). Запасні: Ющишин, Коркодим, С.Шестаков, Мірошник, Поворознюк.
Попередження: Мільченко (7), Крушинський (26), Бусько (29), Шишка (36), Васильєв (90), Мишенко (90+2) - Гагун (34), В.Шарай (47), Сергійчук (57).