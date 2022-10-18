Ювентус визначив головну трансферну ціль

Ювентус зацікавлений у послугах Милинковича-Савича.

Ювентус визначився з пріоритетністю кандидатів на підсилення півзахисту влітку 2023 року.

Про це повідомляє pianetamilan.it з посиланням на Tuttosport.

Туринці визначили хавбека Лаціо Сергія Милинковича-Савича як головну ціль. Президент римлян Клаудіо Лотіто заявляв, що зараз ціна футболіста 120 млн євро і вона постійно зростає.

Альтернативний варіант - Родріго де Пауль з Атлетіко. Також їм цікавий півзахисник Удінезе Санді Ловрич.

Милинкович-Савич цього сезону забив 4 голи та зробив 7 асистів у 14 матчах.

Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.