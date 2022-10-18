Львів - Верес: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі української Прем’єр-Ліги Львів прийме Верес.
Стартові склади команд:
Львів: Пономаренко, Крушинський, Муравський, Бусько, Васильєв, Бойко, Мільченко, Полегенько, Бугай, Нич, Шишка Запасні: Ільющенков, Якимів, Вовкун, Мишенко, Сасовський, Никитюк, Михайлів Роман, Михайлів Віталій, Квас, Танчик, Шарун
Верес: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч Євген, Кльоц, Кучеров, Сергійчук, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Гайдучек Запасні: Ющишин, Шестаков, Мірошник, Лебеденко, Квасний, Шестаков, Поворознюк, Коркодим
Матч розпочнеться о 13:00.