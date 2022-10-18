Бензема: Золотий м'яч – це дитяча мрія

Французький форвард Реала Карім Бензема здійснив свою дитячу мрію, коли отримав Золотий м'яч.

Про це розповів сам футболіст.

"Побачити цю публіку, яка мене підтримує – джерело гордості. Я згадую той час, коли я був маленьким, всю виконану роботу, яку ніколи не залишав. То була дитяча мрія, як у всіх дітей. Я виріс із цим у голові, а потім у мене з'явилася мотивація, тому що в моєму житті було два кумири: Зізу і Роналдо, і вони тут [обидва були присутні на врученні нагород у Парижі – прим.] Це багато роботи, це ніколи не здаватися, це ще більше тренуватися, але, перш за все, завжди пам'ятати цю мрію, що все можливо.

Тому що були часи, коли мені було набагато складніше. Ми сьогодні не просто дивимось на світлу сторону, але були й такі періоди, коли, наприклад, мене не було у збірній, коли я не здавався, коли я був із тренером. Ми багато працювали на тренуваннях, і він постійно казав мені, щоб я не втрачав радості від гри у футбол і що одного разу я зможу виграти цей трофей. Я дійсно пишаюся своєю подорожжю.

Я тут вперше, тому я справді щасливий та задоволений своєю роботою. Я продовжуватиму в тому ж дусі. Я хотів би подякувати всім своїм товаришам за командою, у Реалі та у збірній Франції. Дякую їм, моєму тренеру, моєму чудовому президентові [Флорентіно Пересу]. Того дня, коли він дав мені шанс підписати контракт із Реалом, він прийшов до мене додому, це показує, яка це людина. Він завжди був чесний зі мною. Він завжди вселяв у мене впевненість, тому сьогодні він викликає у мене величезну повагу.

Я також не забуваю містера Жана-Мішеля Оласа [президента Ліона, всю ліонську академію, бо без них я не зміг би здійснити мрію грати в Мадриді. Я також не забуваю всієї своєї сім'ї, тому що нам потрібна сім'я, щоб бути єдиними. Цей Золотий м'яч індивідуальний, але й колективний. Ось чому для мене це народний Золотий м'яч", - відзначив Бензема.