Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває

Колишній нападник та тренер збірної України виступив на церемонії Золотого м'яча з промовою щодо війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба France Football.

"Це дуже складний період для нашої країни. Я пишаюся тим, як моя країна захищається і бореться за свободу. Фонд United24 був створений Президентом Володимиром Зеленським для підтримки України. Важливо пам'ятати, що війна триває але найголовніше - залишатися на боці України та допомагати", - сказав Шевченко.