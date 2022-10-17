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Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває

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Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник та тренер збірної України виступив на церемонії Золотого м'яча з промовою щодо війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба France Football.

"Це дуже складний період для нашої країни. Я пишаюся тим, як моя країна захищається і бореться за свободу. Фонд United24 був створений Президентом Володимиром Зеленським для підтримки України. Важливо пам'ятати, що війна триває  але найголовніше - залишатися на боці України та допомагати", - сказав Шевченко.

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