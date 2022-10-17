Півзахисник отримав приз Раймона Копа

Джерело - Чемпіон.

18-річний півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві став найкращим молодим гравцем року за версією France Football.

На приз найкращому молодому гравцю року також претендували Едуард Камавінга (Реал Мадрид, 19 років), Джамал Мусіала (Баварія, 19 років), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, 19 років) та Нуну Мендеш (ПСЖ, 20 років).

Півзахисник отримав приз Раймона Копа.

Раніше, Барселона продовжила контракт з Гаві.