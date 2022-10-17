Головне
Бензема - володар Золотого м'яча-2022
Сьогодні 22:55 121
Куртуа - найкращий воротар сезону за версією France Football
Сьогодні 22:42 128
Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває
Сьогодні 22:23 132
Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок
Сьогодні 22:07 123
Церемонія вручення Золотого м'яча-2022 - онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 21:02 1056
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 20:10 3437
Рік збірної Олександра Петракова: погляд зсередини
Сьогодні 20:05 325
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300
Сьогодні 19:15 32737
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Сьогодні 16:02 2101
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Сьогодні 15:53 17292
Прямі трансляції

Гаві - найкращий молодий гравець року за версією France Football

Сьогодні 21:53 164 0
Півзахисник отримав приз Раймона Копа
Гаві - найкращий молодий гравець року за версією France Football
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

18-річний півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві став найкращим молодим гравцем року за версією France Football.

На приз найкращому молодому гравцю року також претендували Едуард Камавінга (Реал Мадрид, 19 років), Джамал Мусіала (Баварія, 19 років), Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд, 19 років) та Нуну Мендеш (ПСЖ, 20 років).

Півзахисник отримав приз Раймона Копа.

Раніше, Барселона продовжила контракт з Гаві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 32737
Став відомий володар Золотого м’яча-2022 Став відомий володар Золотого м’яча-2022 16416
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 17292
Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція 7029 9
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 8618 4
Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію 248624
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11778 2
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 226792 5
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7742
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19593
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19597 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99258