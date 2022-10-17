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Шахтар - Динамо 3:1: Огляд матчу

Сьогодні 12:27 152 0
Огляд матчу Шахтар - Динамо
Шахтар - Динамо 3:1: Огляд матчу
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги Шахтар обіграв Динамо.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 16 жовтня

Шахтар - Динамо 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Зубков, 1:1 - 46 Ванат, 2:1 - 48 Мудрик, 3:1 - 74 Сікан

Шахтар: Анатолій Трубін, Тарас Степаненко (Єгор Назарина 76), Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Богдан Михайліченко, Михайло Мудрик (Невен Джурасек 81), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (Даниїл Сікан 59), Георгій Судаков (Іван Петряк 81), Юхим Конопля, Валерій Бондар

Динамо: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко (Владислав Дубінчак 64), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв (Денис Гармаш 64), Владислав Ванат, Віктор Циганков, Олександр Караваєв (Томаш Кендзьора 87), Олександр Тимчик (Владислав Кабаєв 64), Ілля Забарний, Віталій Буяльський, Олександр Сирота

Попередження: Богдан Михайліченко 11, Юхим Конопля 55, Тарас Степаненко 71, Іван Петряк 87 - Костянтин Вівчаренко 6, Владислав Ванат 14

Вилучення: Ілля Забарний 69

Нереалізований пенальті: Лассіна Траоре 45

Раніше СК Дніпро-1 у більшості вирвав перемогу в Руха у 7 турі УПЛ.

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