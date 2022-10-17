Головне
Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ
Вчора 18:52 922
Реал з Луніним завдав поразки Барселоні: результати матчів 9 туру Ла-Ліги
Вчора 23:53 1993
Арсенал без Зінченка переміг Лідс, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю: результати матчів 11 туру АПЛ
Вчора 20:27 702
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Вчора 19:26 473
Збірна України з розгромним рахунком поступилася Румунії у відборі на Євро-2024
Вчора 19:11 1722
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було
Вчора 18:50 23444
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед
Вчора 18:25 1530
Багатскіс продовжить роботу зі збірною України
Вчора 18:09 286
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 18:07 3012
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 17:19 3323
Прямі трансляції

Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція

Сьогодні 00:27 471 1
Ексгравець поділився враженнями від трансляції центрального матчу туру УПЛ
Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція
#Динамо Київ, #Олександр Алієв, #Шахтар

Джерело - 1927.kiev.ua.

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв не зміг подивитися матч 7-го туру УПЛ Шахтар - Динамо (3:1).

Про це заявив сам ексгравець.

"В мене є всі канали, але матч Шахтар - Динамо не вдалося подивитися. Не знайшов, де відбувалася трансляція. Дивився іспанське класико Реал - Барселона і отримав велике задоволення від гри.

Не розумію, як можна такий матч, як Шахтар - Динамо, показувати невідомо де. Вважаю, що такі ігри варто показувати по центральному телебаченню. Так, в країні йде війна, але гру двох грандів українського футболу можна було показати по центральному телебаченню. Знову в нас в країні корупція… Люди мають платити 109 гривень в місяць, щоб подивитися один матч. Я вважаю, що це повна корупція", - сказав Алієв.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО 7015
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре 11805
Вайлдер нокаутував Хеленіуса у першому раунді Вайлдер нокаутував Хеленіуса у першому раунді 8231
Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ 7570
Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом 5338
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було Шахтар - Динамо 3:1. Як це було 23444
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27960
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69989 5
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4511 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 47404
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 27396
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 10543