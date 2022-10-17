Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв не зміг подивитися матч 7-го туру УПЛ Шахтар - Динамо (3:1).

Про це заявив сам ексгравець.

"В мене є всі канали, але матч Шахтар - Динамо не вдалося подивитися. Не знайшов, де відбувалася трансляція. Дивився іспанське класико Реал - Барселона і отримав велике задоволення від гри.

Не розумію, як можна такий матч, як Шахтар - Динамо, показувати невідомо де. Вважаю, що такі ігри варто показувати по центральному телебаченню. Так, в країні йде війна, але гру двох грандів українського футболу можна було показати по центральному телебаченню. Знову в нас в країні корупція… Люди мають платити 109 гривень в місяць, щоб подивитися один матч. Я вважаю, що це повна корупція", - сказав Алієв.