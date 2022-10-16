Українець провів увесь матч і пропустив один гол

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Реала Андрій Лунін за матч з Барселоною (3:1) у 9-му турі Ла Ліги отримав оцінку 7,0.

Про це повідомляє SofaScore.

Це сталося при середньому балі команди 6,95. Лунін має вищу оцінку, ніж будь-який інший захисник Реала в цьому матчі - Ферлан Менді (6,9), Давид Алаба (6,7), Едер Мілітао (6,7), Дані Карвахаль (6,7).

Андрій пропустив 1 м’яч, здійснив 4 сейви, 3 з яких після ударів з меж штрафного. Також в його активі 26 точних передач (79%).

Найкращими у складі Реала стали Тоні Кроос та Родріго - обидва мають по 7,6 бала.