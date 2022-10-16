Головне
Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 872
Арсенал без Зінченка переміг Лідс, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю: результати матчів 11 туру АПЛ
Сьогодні 20:27 656
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 19:26 426
Реал з Луніним завдав поразки Барселоні: результати матчів 9 туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:15 1919
Збірна України з розгромним рахунком поступилася Румунії у відборі на Євро-2024
Сьогодні 19:11 1630
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було
Сьогодні 18:50 23178
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед
Сьогодні 18:25 1494
Багатскіс продовжить роботу зі збірною України
Сьогодні 18:09 267
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:07 2981
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 17:19 3303
Прямі трансляції

Лунін отримав високу оцінку за матч з Барселоною

Сьогодні 20:54 497 0
Українець провів увесь матч і пропустив один гол
Лунін отримав високу оцінку за матч з Барселоною
#Андрій Лунін, #Барселона, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Реала Андрій Лунін за матч з Барселоною (3:1) у 9-му турі Ла Ліги отримав оцінку 7,0.

Про це повідомляє SofaScore.

Це сталося при середньому балі команди 6,95. Лунін має вищу оцінку, ніж будь-який інший захисник Реала в цьому матчі - Ферлан Менді (6,9), Давид Алаба (6,7), Едер Мілітао (6,7), Дані Карвахаль (6,7).

Андрій пропустив 1 м’яч, здійснив 4 сейви, 3 з яких після ударів з меж штрафного. Також в його активі 26 точних передач (79%).

Найкращими у складі Реала стали Тоні Кроос та Родріго - обидва мають по 7,6 бала.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було Шахтар - Динамо 3:1. Як це було 23178
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре 11539
Вайлдер нокаутував Хеленіуса у першому раунді Вайлдер нокаутував Хеленіуса у першому раунді 8072
Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО 6860
Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом 5246
Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Динамо: де дивитися матч УПЛ 7532
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33729
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27528 4
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20806 1
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 10442
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18982
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93231 1