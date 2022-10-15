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Миколенко потрапив до стартового складу Евертона на матч з Тоттенгемом

Сьогодні 18:54 113 0
Українець вдесяте поспіль у сезоні АПЛ потрапив у старт команди
Миколенко потрапив до стартового складу Евертона на матч з Тоттенгемом
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад команди на матч АПЛ проти Тоттенгема.

Евертон: Пікфорд, Коулмен, Тарковскі, Коуді, Миколенко, Онана, Гує, Івобі, Макніл, Грей, Мопе

Актуально: Тоттенгем - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ

Тоттенгем: Льоріс, Доерті, Ромеро, Даєр, Девіс, Перишич, Бентанкур, Гейбьєрг, Рішарлісон, Сон, Кейн

Миколенко вдесяте поспіль у поточному сезоні розпочне гру чемпіонату з перших хвилин. У дев’яти попередніх зустрічах фулбек результативними діями не відзначався.

Початок матчу - о 19.30.

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