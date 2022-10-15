Миколенко потрапив до стартового складу Евертона на матч з Тоттенгемом

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад команди на матч АПЛ проти Тоттенгема.
Евертон: Пікфорд, Коулмен, Тарковскі, Коуді, Миколенко, Онана, Гує, Івобі, Макніл, Грей, Мопе
Актуально: Тоттенгем - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Тоттенгем: Льоріс, Доерті, Ромеро, Даєр, Девіс, Перишич, Бентанкур, Гейбьєрг, Рішарлісон, Сон, Кейн
Миколенко вдесяте поспіль у поточному сезоні розпочне гру чемпіонату з перших хвилин. У дев’яти попередніх зустрічах фулбек результативними діями не відзначався.
Початок матчу - о 19.30.