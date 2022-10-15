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Айнтрахт розгромив Баєр: результати матчів 10 туру Бундесліги

Сьогодні 18:41 138 0
Айнтрахт розгромив Баєр: результати матчів 10 туру Бундесліги
#Айнтрахт, #Баєр, #Боруссія Менхенгладбах, #Бохум, #Вердер, #Герта, #Лейпциг, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

У 10-му турі німецької Бундесліги відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
10 тур, 15 жовтня

Айнтрахт - Баєр 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+5 Камада (пен), 1:1 - 56 Хінкапіе, 2:1 - 58 Коло, 3:1 - 65 Ліндстрем, 4:1 - 72 Камада (пен), 5:1 - 86 Аларіо

Вердер - Майнц 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Інгвартсен, 0:2 - 66 Лі Че Сон

Вольфсбург - Боруссія М 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Тюрам, 1:1 - 43 Герхардт, 1:2 - 48 Тюрам, 2:2 - 69 Мармуш

Штутгарт - Бохум 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Сілас (пен), 2:0 - 22 Ахамада, 2:1 - 29 Цоллер, 3:1 - 64 Сілас, 4:1 - 71 Ендо

Сьогодні, 15 жовтня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Лейпциг - Герта

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