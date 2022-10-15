Динамо розірвало контракт з чемпіоном світу

Джерело - fanday.net.
Ексголкіпер Динамо Владислав Кучерук перебуває у пошуку нової команди.
Про це розповів сам футболіст у коментарі FanDay.
"Я підписав документи про розірвання контракту. Мені мали дати вільного агента. На цей час мій агент шукає мені новий клуб.
Воротарям важко знайти команду, бо здебільшого у всіх є свої голкіпери. Нині такий час, що треба пережити його. Із психологією важко, але треба триматися, не падати духом", – сказав Кучерук.
Кучерук за головну команду "біло-синіх" не провів жодного матчу. Виступав в оренді за Колос та Чорноморець. У 2019-му Владислав став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України під керівництвом Олександра Петракова.