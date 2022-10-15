Денисов: Дуже велика ймовірність, що Setanta вийде з угоди з УПЛ

Денисов прокоментував угоду Setanta з УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Setanta з великою ймовірністю може вийти з угоди з УПЛ.

Про це розповів колишній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов

"На сьогодні я знаю: дуже велика ймовірність, що Setanta вийде взагалі з угоди. І їх можна зрозуміти. Я їх розумію. Все порушено, і вони нічого не отримали", - сказав Денисов.

Setanta Sports виграла тендер на трансляцію матчів УПЛ. Всупереч рішенню про створення єдиного пулу, Динамо, Дніпро-1, Металіст, Зоря та Рух транслюють свої матчі на ресурсах 1+1 Media.