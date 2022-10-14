Джерело - Чемпіон.
Гол захисника Дніпра-1 Яніса Амаша у ворота Вадуца (2:1) був визнаний найкращим у 4-у турі Ліги конференцій.
Про це повідомляє УЄФА.
Амаш забив на 25-й хвилині, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Завдяки цьому він відкрив рахунок.
Іншими претендентами були Деніз Тюрюч (Істанбул), Джеррод Боуен (Вест Гем) та Крістіано Бірагі (Фіорентина).
🥇 Yanis Hamache's stunning strike wins Goal of the Week 👏@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/mbCHrsw7rb— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 14, 2022