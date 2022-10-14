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Гол Амаша визнали найкращим у 4 турі Ліги конференцій

Вчора 22:33 429 0
Амаш забив на 25-й хвилині, пробивши з-за меж штрафного майданчик
Гол Амаша визнали найкращим у 4 турі Ліги конференцій
#СК Дніпро-1, #Яніс Амаш

Джерело - Чемпіон.

Гол захисника Дніпра-1 Яніса Амаша у ворота Вадуца (2:1) був визнаний найкращим у 4-у турі Ліги конференцій.

Про це повідомляє УЄФА.

Амаш забив на 25-й хвилині, пробивши з-за меж штрафного майданчика. Завдяки цьому він відкрив рахунок.

Іншими претендентами були Деніз Тюрюч (Істанбул), Джеррод Боуен (Вест Гем) та Крістіано Бірагі (Фіорентина).

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