Тихановська закликала виключити збірну Білорусі з міжнародних турнірів

Джерело - POLITICO.

Білоруська політикиня Світлана Тихановська виступає за виключення збірної Білорусі з футболу з міжнародних турнірів.

Про це вона розповіла порталу POLITICO.

"Я за виключення прорежимних команд. Коли ти відвідуєш інші країни та граєш за терористичну команду - це жахливо. Я розумію, що спорт має бути поза політикою. Але це все політика, коли членів вашої команди арештовують чи вбивають", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, УЄФА не бачить причин для відсторонення Білорусі з відбору Євро-2024.