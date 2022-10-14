Маліновський: 100 матчів у Серії А - це дуже високий показник

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський задоволений своєю статистикою у Серії А.
Про це розповів сам гравець.
"- Понад 100 матчів у Серії А, розраховував на такі цифри, коли переходив?
- Для мене це такий індивідуально дуже високий показник.
Рівно за 3 сезони я зіграв 100 матчів. Мені дуже приємно, що я зіграв стільки матчів і з такою статистикою голів і асистів у Серії А. Я вважаю, що це не так легко, - сказав Маліновський.
Раніше повідомлялося, що Маліновський може покинути Аталанту в зимове трансферне вікно.