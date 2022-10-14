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Маліновський: 100 матчів у Серії А - це дуже високий показник

Сьогодні 15:37 233 0
Маліновський: 100 матчів у Серії А - це дуже високий показник
Маліновський: 100 матчів у Серії А - це дуже високий показник
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський задоволений своєю статистикою у Серії А.

Про це розповів сам гравець.

"- Понад 100 матчів у Серії А, розраховував на такі цифри, коли переходив?

-  Для мене це такий індивідуально дуже високий показник.

Рівно за 3 сезони я зіграв 100 матчів. Мені дуже приємно, що я зіграв стільки матчів і з такою статистикою голів і асистів у Серії А. Я вважаю, що це не так легко, - сказав Маліновський.

Раніше повідомлялося, що Маліновський може покинути Аталанту в зимове трансферне вікно.

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