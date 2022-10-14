Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
Вчора 21:41 556
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 09:22 2383
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурються грою та результатами клубу
Сьогодні 07:15 2179
Реал Сосьєдад розгромив Шериф, Трабзонспор знищив Монако: Результати 4 туру Ліги Європи
Вчора 23:58 676
Дніпро-1 дотиснув Вадуц у Лізі конференцій
Вчора 23:55 687
Динамо посідає останнє місце в групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів
Вчора 22:30 459
Футболісти Динамо вшанували загиблого фаната
Вчора 22:15 429
Вадуц - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій
Вчора 21:59 824
Динамо - Ренн 0:1. Як це було
Вчора 21:40 6569
Динамо пропустило гол від Ренна на початку другого тайму
Вчора 21:06 637
Прямі трансляції

Кучер: Забили дуже потрібний гол

Сьогодні 09:38 171 0
Олександр Кучер поділився враженнями від матчу з Вадуцом
Кучер: Забили дуже потрібний гол
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Дніпро-1 забив дуже потрібний гол та залишився конкурентоздатними у турнірній боротьбі Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Валідол? Та ще й який! Важка гра, звичайно, вийшла. У першому таймі все непогано виходило до забитого голу. Але швидко пропустили. У другому таймі було занадто багато браку, особливо при виході з оборони. Дуже часто обрізалися, і через це  було багато моментів біля наших воріт. Вадуц – агресивна команда, і вона дуже добре зіграла. В них були моменти, але ми забили дуже потрібний гол, здобули результат, завоювали три очки. Це дуже тішить, адже залишаємось конкурентоздатними у турнірній боротьбі.

Звичайно, ще розберемо цей матч, поговоримо з гравцями. Була важка гра, хлопці втомилися. Ми багато часу проводимо у дорозі, не завжди встигаємо як слід відновлюватися, через що накопичується втома. А через два дні в нас знову гра, тож будемо готуватися далі.

Такі матчі забирають дуже багато нервових клітин, але переможна розв’язка надає нових сил, емоційно дуже позитивно впливає. Тому особливо тішить, що змогли забити та перемогти.

Звичайно, дуже приємно було побачити стільки вболівальників, які нас підтримували. Ми їх чули та бачили, що надавало сил. Добре, що вдалося перемогти та віддячити їм за таку палку підтримку. Велика їм подяка", - сказав Кучер.

Нагадаємо, Дніпро-1 скоротив відставання від АЗ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9539
Луческу пояснив поразку від Ренна Луческу пояснив поразку від Ренна 1238
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2383
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурються грою та результатами клубу Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурються грою та результатами клубу 2179
Динамо - Ренн 0:1. Як це було Динамо - Ренн 0:1. Як це було 6569
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1418
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6750 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5506
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4490 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8072
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11144 3
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1311