Кучер: Забили дуже потрібний гол

Дніпро-1 забив дуже потрібний гол та залишився конкурентоздатними у турнірній боротьбі Ліги конференцій.

Про це розповів головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

"Валідол? Та ще й який! Важка гра, звичайно, вийшла. У першому таймі все непогано виходило до забитого голу. Але швидко пропустили. У другому таймі було занадто багато браку, особливо при виході з оборони. Дуже часто обрізалися, і через це було багато моментів біля наших воріт. Вадуц – агресивна команда, і вона дуже добре зіграла. В них були моменти, але ми забили дуже потрібний гол, здобули результат, завоювали три очки. Це дуже тішить, адже залишаємось конкурентоздатними у турнірній боротьбі.

Звичайно, ще розберемо цей матч, поговоримо з гравцями. Була важка гра, хлопці втомилися. Ми багато часу проводимо у дорозі, не завжди встигаємо як слід відновлюватися, через що накопичується втома. А через два дні в нас знову гра, тож будемо готуватися далі.

Такі матчі забирають дуже багато нервових клітин, але переможна розв’язка надає нових сил, емоційно дуже позитивно впливає. Тому особливо тішить, що змогли забити та перемогти.

Звичайно, дуже приємно було побачити стільки вболівальників, які нас підтримували. Ми їх чули та бачили, що надавало сил. Добре, що вдалося перемогти та віддячити їм за таку палку підтримку. Велика їм подяка", - сказав Кучер.