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Вадуц - СК Дніпро-1 1:2: Огляд матчу

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Огляд матчу Вадуц - СК Дніпро-1
#СК Дніпро-1, #Вадуц

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді обіграв Вадуц.

Ліга конференцій

4 тур, 13 жовтня

Вадуц - СК Дніпро-1 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Амаш, 1:1 - 30 Растодер, 1:2 - 90+1 Довбик

Вадуц: 1.Бюхель, 47. Фер (23.Ульріх, 46), 29.Ізік, 21. Джемайлі, 13. Іодіс, 14. Гаіч, 19. Джокіч (9.Зуттер, 87), 77. Добрас, 80. Фоссо (4.Хаслер, 66), 7. Хаджи (27.Сосере, 66), 74.Растодер (10. Чичек, 76).

Дніпро-1: 93. Валеф,  13. Амаш, 39. Сваток (кап), 5. Сарапій, 3. Адамюк, 18. Бабенко (22.Рубчинський,  76), 8. Піхальонок (20.Горбунов, 83), 10.Балулі (11. Громов, 60), 23. Бланко (25. Когут.83), 9.Гуцуляк (34. Танчик.60), 7. Довбик.

Попередження: Фоссо (54), Адамюк (64), Громов (71), Рубчинський (78), Танчик (90+3), Валеф (90+4).

Повну версію матчу дивіться тут.

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