Динамо - Ренн 0:1: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 4 турі групового етапу Ліги Європи поступилось Ренну.
Ліга Європи 2022/23
4 тур, Група В
13 жовтня
Динамо - Ренн 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48
Динамо: Нещерет - Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 66) - Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 70) - Буяльський, Циганков, Гармаш (Кабаєв, 66) - Бєсєдін (Ванат, 66).
Ренн: Манданда - Ассіньйон, Ву, Теате, Мелінг - Буріжо (Трюффер, 84), Майєр, Угошукву - Дуе (Тет, 73), Терьє (Сулемана, 66), Калімуендо (Гуїрі, 73).
Попереджені: Бєсєдін (44), Тимчик (53), Ванат (90+5) - Буріжо (24), Дуе (70).
Повну версію матчу дивіться тут.