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Динамо - Ренн 0:1: Огляд матчу

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Огляд матчу Динамо - Ренн
Динамо - Ренн 0:1: Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 4 турі групового етапу Ліги Європи поступилось Ренну.

Ліга Європи 2022/23
4 тур, Група В
13 жовтня

Динамо - Ренн 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48

Динамо: Нещерет - Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 66) - Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 70) - Буяльський, Циганков, Гармаш (Кабаєв, 66) - Бєсєдін (Ванат, 66).

Ренн: Манданда - Ассіньйон, Ву, Теате, Мелінг - Буріжо (Трюффер, 84), Майєр, Угошукву - Дуе (Тет, 73), Терьє (Сулемана, 66), Калімуендо (Гуїрі, 73).

Попереджені: Бєсєдін (44), Тимчик (53), Ванат (90+5) - Буріжо (24), Дуе (70).

Повну версію матчу дивіться тут.

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