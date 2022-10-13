Вест Гем переграв Андерлехт, Вільярреал обіграв Аустрію: Результати 4 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій 2022/23
4 тур, 13 жовтня
Аполлон - АЗ Алкмар 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Роборж
Аустрія - Вільярреал 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 87 Джексон
Башакшехір - РФС 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Тюрюч, 2:0 - 45 Осака, 3:0 - 72 Осака
Партизан - Кельн 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Діабате, 2:0 - 52 Гомес
Слован - Базель 3:3
Фіорентина - Хартс 5:1 (4:0)
Голи: 1:0 - 6 Йовіч, 2:0 - 22 Бірагі, 3:0 - 32 Гонсалес, 4:0 - 38 Барак, 4:1 - 47 Хамфріс, 5:1 - 78 Барак
ЧФР Клуж - Славія 2:0
Юргорден - Гент 4:2
Голи: Хольмберг, 21, Вікхейм, 32, 46, Банда, 45+2 – Депуатр, 61, Кюйперс, 72
Баллкані - Сівасспор 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Такі, 1:1 - 72 Арслан, 1:2 - 81 Ангєльскі
Вест Гем - Андерлехт 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Бенрахма, 2:0 - 30 Боуен, 2:1 - 89 Еспозіто
Жальгіріс - Пюнік 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Урега, 2:0 - 42 Олівейра, 2:1 - 78 Озбіліз
Стяуа - Сількеборг 0:5 (0:2)
Хапоель Беер-Шева - Лех 1:1 (1:1)
Шемрок Роверс - Молде 0:2 (0:1)
Ніцца - Словацко 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Діоп, 1:1 - 75 Томич, 1:2 - 87 Рейнберк