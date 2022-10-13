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Вчора 23:58 286 0
Результати 4 туру Ліги Європи
Реал Сосьєдад розгромив Шериф, Трабзонспор знищив Монако: Результати 4 туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи 2022/23

4 тур, 13 жовтня 

АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Жоау, 1:1 - 52 Трічковскі, 1:2 - 80 Бачуай

Бетіс - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Каналес, 1:1 - 53 Белотті

Буде/Глімт - Арсенал 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Сака

Карабах - Олімпіакос 0:0

Нант - Фрайбург 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Кюблер, 0:2 - 71 Грегорич, 0:3 - 82 Шаде, 0:4 - 87 Ву

Роял Уніон - Брага 3:3

Голи: Боніфаце, 20, 62, Ванзейр, 49 – Вітінія, 15, 36, 41

Феєнорд - Мідтьюланн 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Мартінес, 1:1 - 32 Тімбер, 2:1 - 48 Ганцко, 2:2 - 59 Святченко

Лаціо - Штурм 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Іммобіле, 1:1 - 56 Вік, 2:1 - 71 Педро, 2:2 - 83 Вік

Лудогорець - ХІК 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Групер, 2:0 - 64 Рік

Манчестер Юнайтед - Омонія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+3 Мактоміней

ПСВ - Цюрих 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Гутьєррес, 2:0 - 15 Верман, 3:0 - 35 Сангаре, 4:0 - 55 Верман, 5:0 - 84 Ель-Газі

Реал Сосьєдад - Шериф 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Серлот, 2:0 - 66 Ріко, 3:0 - 81 Наварро

Трабзонспор - Монако 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Сарр (автогол), 2:0 - 48 Вітор, 3:0 - 57 Барді, 4:0 - 69 Трезеге

 Уніон Берлін - Мальме 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 89 Кнохе

Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Захаріассен, 1:1 - 55 Мітрович, 2:1 - 61 Ммае

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