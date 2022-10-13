У Мбаппе погіршилися відносини у роздягальні ПСЖ

Мбаппе втратив авторитет у роздягальні

Попри те, що більшість одноклубників Кіліана Мбаппе були раді його продовженню у травні, зараз команда незадоволена статусом, який він отримав.

Про це повідомляє GFFN з посиланням на L`Equipe.

Футболіст змінився. В один день він може прийти на тренування щасливим, спілкуючись з усіма, тоді як наступного він буде мовчазний і замкнутий.

На тлі якісного прогресу у формі інших лідерів – Неймара та Мессі, Мбаппе втрачає свій авторитет у роздягальні. Підтримка серед франкомовних футболістів також зникла.

Продовжує повністю довіряти французу головний тренер – Крістоф Галтьє. Окрім нього Кіліан має підтримку вищого менеджменту ПСЖ.

Тим не менш, одноклубники не виносять можливу ворожнечу на полі і продовжують грати, як ні в чому не бувало. Навіть Неймар, під час якого Кіліан нібито наполягав улітку, продовжує віддавати гольові передачі на француза.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ платив за створення фейкових акаунтів для критики Мбаппе.