Куртуа пропустив тренування Реала

Андрій Лунін може зіграти в Ель Класіко

Голкіпер Реала Тібо Куртуа пропускав тренування команди.

Про це повдіомляє Mundo Deportivo.

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Бельгієць продовжує відновлюватися від защемлення сідничного нерва та працював за індивідуальною програмою у залі. Раніше повідомлялося, що до кінця тижня буде відомо щодо його можливої участі в матчі з Барселоною, який запланований на 16 жовтня.

До загальної групи також ще не повернулися Дані Себальйос та Антоніо Рюдіґер.

Тібо пропустив уже 4 гри – ворота мадридців у цих зустрічах захищав українець Андрій Лунін.