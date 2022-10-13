Головне
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1150
Динамо - Ренн: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 18:54 82
Бєсєдін та Гармаш - у старті Динамо на матч з Ренном
Сьогодні 18:40 279
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:38 1985
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:38 9272
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:01 2647
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:11 325
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:47 1505
Динамо прийме Ренн, Рома зіграє з Бетісом: Розклад 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:22 420
Будівельник переміг Бріндізі у 1 турі Кубка Європи ФІБА
Вчора 23:40 414
Прямі трансляції

Куртуа пропустив тренування Реала

Сьогодні 18:11 164 0
Андрій Лунін може зіграти в Ель Класіко
Куртуа пропустив тренування Реала
Фото - gettyimages

Голкіпер Реала Тібо Куртуа пропускав тренування команди.

Про це повдіомляє Mundo Deportivo.

Актуально: Лунін про конкуренцію з Куртуа: Треба мати терпіння

Бельгієць продовжує відновлюватися від защемлення сідничного нерва та працював за індивідуальною програмою у залі. Раніше повідомлялося, що до кінця тижня буде відомо щодо його можливої участі в матчі з Барселоною, який запланований на 16 жовтня.

До загальної групи також ще не повернулися Дані Себальйос та Антоніо Рюдіґер.

Тібо пропустив уже 4 гри – ворота мадридців у цих зустрічах захищав українець Андрій Лунін.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 1985
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів 1505
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9272
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів 1150
Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли 1220
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 2647
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 122450
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85045
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 47279
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45557
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26633
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38010