Ексгравець збірної Італії очолив Верону

Джерело - hellasverona.it.
Верона оголосила про призначення на посаду головного тренера Сальваторе Боккетті.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
35-річний італієць замінить на цій посаді Габріеле Чоффі, якого було звільнено у вівторок.
Боккетті завершив кар'єру гравця рік тому. У минулому сезоні він був асистентом головного тренера Верони Ігоря Тудора, а нинішній сезон починав як наставник молодіжної команди веронців.
В якості гравця Боккетті в 2009 – 2010 роках провів 5 матчів у складі збірної Італії.