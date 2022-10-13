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Ексгравець збірної Італії очолив Верону

Сьогодні 16:13 192 0
З командою працюватиме Сальваторе Боккетті
Ексгравець збірної Італії очолив Верону
#Верона, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - hellasverona.it.

Верона оголосила про призначення на посаду головного тренера Сальваторе Боккетті.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

35-річний італієць замінить на цій посаді Габріеле Чоффі, якого було звільнено у вівторок.

Боккетті завершив кар'єру гравця рік тому. У минулому сезоні він був асистентом головного тренера Верони Ігоря Тудора, а нинішній сезон починав як наставник молодіжної команди веронців.

В якості гравця Боккетті в 2009 – 2010 роках провів 5 матчів у складі збірної Італії.

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