Ексгравець збірної Італії очолив Верону

З командою працюватиме Сальваторе Боккетті

Верона оголосила про призначення на посаду головного тренера Сальваторе Боккетті.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

35-річний італієць замінить на цій посаді Габріеле Чоффі, якого було звільнено у вівторок.

Боккетті завершив кар'єру гравця рік тому. У минулому сезоні він був асистентом головного тренера Верони Ігоря Тудора, а нинішній сезон починав як наставник молодіжної команди веронців.

В якості гравця Боккетті в 2009 – 2010 роках провів 5 матчів у складі збірної Італії.