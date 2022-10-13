Визначилися претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Визначилися номінанти на звання гравця тижня за підсумками матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
На нагороду претендують Сон Хин Мін з Тоттенгема, Сімон Міньйоле з Брюгге, Омер Ацілі з Маккабі Хайфа та Роберто Фірміно з Ліверпуля.
Сон оформив дубль в матчі з Айнтрахтом (3:2), Міньйоле зробив 9 сейвів у зустрічі з Атлетіко (0:0), Ацілі двічі забив Ювентусу (2:0), а Фірміно записав на свій рахунок дубль+асист в грі з Рейнджерс (7:1).
🔝 Who impressed you most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022