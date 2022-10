Визначилися претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

Визначилися номінанти на звання гравця тижня за підсумками матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

На нагороду претендують Сон Хин Мін з Тоттенгема, Сімон Міньйоле з Брюгге, Омер Ацілі з Маккабі Хайфа та Роберто Фірміно з Ліверпуля.

Сон оформив дубль в матчі з Айнтрахтом (3:2), Міньйоле зробив 9 сейвів у зустрічі з Атлетіко (0:0), Ацілі двічі забив Ювентусу (2:0), а Фірміно записав на свій рахунок дубль+асист в грі з Рейнджерс (7:1).

🔝 Who impressed you most this week? @PlayStationEU || #UCLPOTW || #UCL