Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 жовтня, відбудуться матчі 4 туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій 2022/23
4 тур, 13 жовтня
19:45 Аполлон - АЗ Алкмар
19:45 Аустрія - Вільярреал
19:45 Башакшехір - РФС
19:45 Партизан - Кельн
19:45 Слован - Базель
19:45 Фіорентина - Хартс
19:45 ЧФР Клуж - Славія
19:45 Юргорден - Гент
22:00 Баллкані - Сівасспор
22:00 Вадуц - Дніпро-1
22:00 Вест Гем - Андерлехт
22:00 Жальгіріс - Пюнік
22:00 Стяуа - Сількеборг
22:00 Хапоель Беер-Шева - Лех
22:00 Шемрок Роверс - Молде
22:00 Ніцца - Словацко