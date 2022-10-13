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Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій

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Розклад матчів 4 туру Ліги конференцій
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 жовтня, відбудуться матчі 4 туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2022/23

4 тур, 13 жовтня 

19:45 Аполлон - АЗ Алкмар

19:45 Аустрія - Вільярреал

19:45 Башакшехір - РФС

19:45 Партизан - Кельн

19:45 Слован - Базель

19:45 Фіорентина - Хартс

19:45 ЧФР Клуж - Славія

19:45  Юргорден - Гент

22:00 Баллкані - Сівасспор

22:00 Вадуц - Дніпро-1

22:00 Вест Гем - Андерлехт

22:00 Жальгіріс - Пюнік

22:00 Стяуа - Сількеборг

22:00 Хапоель Беер-Шева - Лех

22:00 Шемрок Роверс - Молде

22:00 Ніцца - Словацко

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