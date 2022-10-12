Брюгге Соболя та Яремчука зіграло внічию з Атлетіко: результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 жовтня, відбулося 2 матчі в межах 4-го туру Ліги чемпіонів.
Брюгге та Атлетіко не визначили сильнішого. Роман Яремчук та Едуард Соболь залишилися на лаві для запасних.
Ліга чемпіонів 2022/23
4 тур, 12 жовтня
Атлетіко - Брюгге 0:0
Наполі - Аякс 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 4 Лосано, 2:0 - 16 Распадорі, 2:1 - 49 Классен, 3:1 - Кварацхелія (пен), 3:2 - 83 Бергвейн (пен), 4:2 - 90 Осімхен
Сьогодні відбудеться ще 6 матчів ЛЧ:
22:00 Баєр Леверкузен - Порту
22:00 Барселона - Інтер
22:00 Вікторія Пльзень - Баварія Мюнхен
22:00 Рейнджерс - Ліверпуль
22:00 Спортінг - Марсель
22:00 Тоттенгем - Айнтрахт Франкфурт