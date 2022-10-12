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Брюгге Соболя та Яремчука зіграло внічию з Атлетіко: результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:47 72 0
Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів
Брюгге Соболя та Яремчука зіграло внічию з Атлетіко: результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 жовтня, відбулося 2 матчі в межах 4-го туру Ліги чемпіонів.

Брюгге та Атлетіко не визначили сильнішого. Роман Яремчук та Едуард Соболь залишилися на лаві для запасних.

Ліга чемпіонів 2022/23

4 тур, 12 жовтня 

Атлетіко - Брюгге 0:0

Наполі - Аякс 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Лосано, 2:0 - 16  Распадорі, 2:1 - 49 Классен, 3:1 - Кварацхелія (пен), 3:2 - 83 Бергвейн (пен), 4:2 - 90 Осімхен

Сьогодні відбудеться ще 6 матчів ЛЧ:

22:00 Баєр Леверкузен - Порту

22:00 Барселона - Інтер

22:00 Вікторія Пльзень - Баварія Мюнхен

22:00 Рейнджерс - Ліверпуль

22:00 Спортінг - Марсель

22:00 Тоттенгем - Айнтрахт Франкфурт

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