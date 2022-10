Атлетіко хоче підписати захисника Аталанти Скальвіні

Центральний захисник Аталанти Джорджо Скальвіні може продовжити кар'єру в Атлетіко.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Іспанський клуб хоче підписати 18-річного італійця в наступному сезоні.

Скаут "матрацників" останніми тижнями спостерігав за грою футболіста в Італії.

#AtleticoMadrid are monitoring the young #Atalanta’s centre-back Giorgio #Scalvini (born in 2003) for the next season. A #Colchoneros’ scout was in Italy to watch his games in the last weeks. #transfers