Атлетіко хоче підписати захисника Аталанти Скальвіні

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Аталанти Джорджо Скальвіні може продовжити кар'єру в Атлетіко.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Іспанський клуб хоче підписати 18-річного італійця в наступному сезоні.
Скаут "матрацників" останніми тижнями спостерігав за грою футболіста в Італії.
#AtleticoMadrid are monitoring the young #Atalanta’s centre-back Giorgio #Scalvini (born in 2003) for the next season. A #Colchoneros’ scout was in Italy to watch his games in the last weeks. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 10, 2022