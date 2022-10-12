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Атлетіко хоче підписати захисника Аталанти Скальвіні

Сьогодні 20:49 126 0
Іспанський клуб хоче підписати 18-річного італійця
Атлетіко хоче підписати захисника Аталанти Скальвіні
#Аталанта, #Атлетіко Мадрид, #Скальвіні

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Аталанти Джорджо Скальвіні може продовжити кар'єру в Атлетіко.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Іспанський клуб хоче підписати 18-річного італійця в наступному сезоні.

Скаут "матрацників" останніми тижнями спостерігав за грою футболіста в Італії.

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