7-річний хлопчик з Маріуполя подарував Модричу браслет зі сталі заводу Азовсталь

Джерело - Чемпіон.
На матчі Шахтар - Реал півзахисник мадридців Лука Модрич зустрівся з 7-річним Іллею Костушевичем, чиї батьки загинули в Маріуполі через авіаобстріл російської армії.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Хлопчик прибув до Варшави разом з опікунами та вболівав за донеччан на трибуні поряд з Дарійо Срною.
Після розмови з Модричем Ілля подарував йому браслет зі сталі, виготовленої на заводі Азовсталь.
🧡 Лука Модрич зустрівся з хлопчиком, який утратив батьків у Маріуполі.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 12, 2022
7-річний Ілля Костушевич на запрошення «Шахтаря» приїхав до Варшави з опікунами на матч із «Реалом» і підтримував «гірників» на трибуні разом з Дарійо Срною. pic.twitter.com/2shGIIxaid