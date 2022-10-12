7-річний хлопчик з Маріуполя подарував Модричу браслет зі сталі заводу Азовсталь

До цього Лука спілкувався з хлопцем по відеозв’язку

Джерело - Чемпіон.

На матчі Шахтар - Реал півзахисник мадридців Лука Модрич зустрівся з 7-річним Іллею Костушевичем, чиї батьки загинули в Маріуполі через авіаобстріл російської армії.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Хлопчик прибув до Варшави разом з опікунами та вболівав за донеччан на трибуні поряд з Дарійо Срною.

Після розмови з Модричем Ілля подарував йому браслет зі сталі, виготовленої на заводі Азовсталь.