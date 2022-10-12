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Шахтар - Реал 1:1: огляд матчу

Сьогодні 00:36 375 0
Наприкінці матчу гірники втратили перемогу
Шахтар - Реал 1:1: огляд матчу
Фото: AFP
#Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у четвертому турі Ліги чемпіонів зіграв внічию з Реалом.

Ліга чемпіонів 2022/23
4 тур, Група 
11 жовтня

Шахтар - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Зубков, 1:1 - 90+5 Рюдігер

Попередження: Конопля, 16, Бондаренко, 88 – Мілітао, 85, Кроос, 90

Шахтар: Трубін – Михайліченко, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82) – Траоре (Сікан, 76).

Реал: Лунін – Менді (Алаба, 68), Рюдігер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамені (Модрич, 57), Вальверде (Камавінга, 68) – Азар (Вінісіус, 57), Бензема, Родріго (Асенсіо, 68).

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