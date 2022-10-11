Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Реалом

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграє проти мадридського Реала в четвертому турі Ліги чемпіонів.
Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Зубков, Судаков, Траоре
Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козік, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сікан, Кулаков
Актуально: Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Реал: Лунін — Васкес, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Азар.
Запасні: Лопес, Каньїсарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас.
Початок о 22:00 за київським часом.