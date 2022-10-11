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Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Реалом

Сьогодні 20:44 267 0
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Реалом
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Реалом
#Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє проти мадридського Реала в четвертому турі Ліги чемпіонів.

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Зубков, Судаков, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тейлор, Козік, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Сікан, Кулаков

Актуально: Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

Реал: Лунін — Васкес, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені, Кроос — Родріго, Бензема, Азар.

Запасні: Лопес, Каньїсарес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Одріосола, Вінісіус, Діас.

Початок о 22:00 за київським часом.

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