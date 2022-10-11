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Барселона визначила головну трансферну ціль на літо 2023 року

Вчора 22:38 255 0
Барселона визначила головну трансферну ціль на літо 2023 року
Барселона визначила головну трансферну ціль на літо 2023 року
Фото - gettyimages
#Барселона, #Канте, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте може продовжити кар'єру у Барселоні.

Про це повідомляє журналіст El Chiringuito TV Хосе Альварес.

31-річний є головною метою каталонців у літнє трансферне вікно. Цей інтерес клубу до гравця пов'язаний з тим, що Челсі не вдається домовитися з Канте про новий контракт, гравець може піти безплатно у липні 2023 року.

У поточному сезоні на рахунку француза 2 матчі в рамках АПЛ, у яких гравець не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Канте отримав нове пошкодження.

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