Бойка обстежать іспанські лікарі

Денис Бойко вирушив на консультацію до Барселони

Голкіпер Динамо Денис Бойко отримав травму ноги в поєдинку шостого туру УПЛ проти Руха минулої неділі.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Сьогодні, 11 жовтня, Денис вирушив до Барселони, де у середу, 12 жовтня, в одній із місцевих клінік буде проведено поглиблене обстеження та поставлено точний діагноз.

"До цього моменту всі повідомлення про характер травми Бойка та терміни його відновлення є інформаційною спекуляцією", — йдеться в повідомленні.

Раніше пошкодження зазнав Георгій Бущан.