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Бойка обстежать іспанські лікарі

Сьогодні 19:26 194 0
Денис Бойко вирушив на консультацію до Барселони
Бойка обстежать іспанські лікарі
#Динамо Київ, #Денис Бойко

Джерело - fcdynamo.com.

Голкіпер Динамо Денис Бойко отримав травму ноги в поєдинку шостого туру УПЛ проти Руха минулої неділі.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Сьогодні, 11 жовтня, Денис вирушив до Барселони, де у середу, 12 жовтня, в одній із місцевих клінік буде проведено поглиблене обстеження та поставлено точний діагноз.

"До цього моменту всі повідомлення про характер травми Бойка та терміни його відновлення є інформаційною спекуляцією", — йдеться в повідомленні.

Раніше пошкодження зазнав Георгій Бущан.

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