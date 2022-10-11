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На матчі Шахтар - Реал уболівальники сформують прапори України та Польщі на трибунах

Сьогодні 17:10 141 0
Очікується флешмоб від уболівальників
На матчі Шахтар - Реал уболівальники сформують прапори України та Польщі на трибунах
#Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

На матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Реалом очікується флешмоб за участю уболівальників на трибунах.

Про це повідомляє Marca.

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Очікується, що перед початком гри на трибунах буде сформована мозаїка з прапорами України та Польщі.

Це буде символом підтримки президента України Володимира Зеленського та боротьби країни проти Володимира Путіна.

Матч відбудеться сьогодні, 11 жовтня, у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Початок о 22.00.

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