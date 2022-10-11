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Реал планує повернути Діаса з Мілану наступного літа

Сьогодні 14:17 168 0
23-річний футболіст грає на правах 2-річної оренди без права викупу
Реал планує повернути Діаса з Мілану наступного літа
#Мілан, #Реал Мадрид, #Браїм Діас

Джерело - Relevo.

Орендований у Реала півзахисник Мілана Браїм Діас може повернутися до Іспанії влітку 2023 року

Про це повідомляє журналіст Revelo Серхіо Сантос.

Наразі 23-річний футболіст грає за "росонеррі" на правах 2-річної оренди без права викупу.

Гравцю вже пропонувалося повернутися цього літа, але Діас відмовився, вважаючи, що регулярна ігрова практика в Італії піде на користь його кар'єрі.

Крім того, гравець має надію, що Луїс Енріке внесе його в заявку збірної Іспанії на ЧС-2022.

Раніше повідомлялося, що Мілан готовий запропонувати 30 мільйонів євро за Діаса.

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