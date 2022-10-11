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«Мілан» - «Челсі»: чи можливий реванш на «Сан Сіро»?

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11 жовтня. 22.00. Мілан. «Сан Сіро» Трансляція – медіасервіс MEGOGO
«Мілан» - «Челсі»: чи можливий реванш на «Сан Сіро»?
#Мілан, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Розгромна перемога "Челсі" над "Міланом" на "Стемфорд Бридж" (3:0) - результат приголомшливий. Не те, щоби перемога лондонців, які все ще перебувають у стані перебудування та налаштування команди на вимоги нового тренера, не була очікуваною, навпаки, її прогнозували експерти, букмекери, журналісти, але ось те, що "россонері" кинуть грати вже після першого пропущеного голу, та взагалі нанесуть по воротам Аррісабалаги лише 4 удари і 1 в площину – це несподіванка від чемпіона Італії.

Після трьох турів ситуація у групі Е доволі цікава. З перемогою та двома нічиїми лідирує "Зальцбург", а "Челсі" та "Мілан", кожен з яких заробив по 4 очки, ідуть слідом. Наразі за кращою різницею забитих та пропущених голів попереду лондонці, тож, якщо "росонері" мають амбіції у цьому розіграші Ліги чемпіонів їм потрібно перемагати "синіх" вдома.

Беттінг-партнер ФК "Челсі" Parimatch вважає лондонців фаворитами виїзного поєдинку з "Міланом". Коефіцієнт на те, що "сині" засмутять публіку на "Сан Сіро" та заберуть ще три очки на груповому етапі ЛЧ, виставлений коефіцієнт – 2.40. Шанси "россонері" на перемогу нижчі – 3.05 до 1. Не вірять експерти і в те, що суперники зіграють унічию. Коефіцієнт на такий результат – 3.45.

Власне і "Челсі", і "Мілан" підходять до матчу з приємним післясмаком перемог у національному чемпіонаті. Лондонці без проблем в 10му турі АПЛ перемогли "Вулвергемптон" (3:0), ще й дебютним голом за клуб відзначився 21-річний вихованець клубу Армандо Броя. А ось "Мілан" у 9му турі Серії А здолав принципового суперника – "Ювентус" (2:0), а Стефано Піолі назвав гру неймовірною "з точки зору енергії та інтенсивності" і заявив, що "технічно команда навіть може зробити трохи більше".  І це при тому, що Піолі і досі дуже обмежений кадрово. Повернення Тео Ернандеса може радувати, але загалом ситуацію не змінює. Головний тренер "росонері" досі вимушений експериментувати, щоб компенсувати відсутність п’яти гравців основи.

А "Челсі" точно приїде в Мілан без Веслі Фофана. 21-річний француз, за якого лондонці влітку заплатили "Лестеру" 80 мільйонів євро, забив свій дебютний гол за "синіх" в першому матчі з "россонері", але тоді ж травмував коліно і випав мінімум на 6 тижнів.

Експерти Parimatch найімовірнішим результатом вважають мінімальну перемогу "Челсі", а серед можливих авторів голів виділяють Обамеянга чи Стерлінга. А ось на гру "Мілана" точно має вплинути Леау, португалець продовжує творити дива на футбольному полі та підвищувати власний цінник. Тож, саме час займати синю або червоно-чорну сторону та заряджати на перемогу улюбленої команди разом з Parimatch!

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