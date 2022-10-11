«Шахтар» - «Реал»: шанси для андердога

11 жовтня, 22:00. Муніципальний стадіон (Варшава) Трансляція - медіасервіс MEGOGO, платформа Volia TV

Джерело - Чемпіон.

Тиждень тому у Мадриді "Шахтар" та "Реал" зіграли свій сьомий поєдинок в історії. Прогнозовано "Шахтар" програв на "Сантьяго Бернабеу". По емоціях рахунок 2:1 сприймався майже як позитивний: втрималися, чіплялися, не здалися. Більше того, є приводи для радості та гордості. По-перше, майже фантастичним видається факт, що проти однієї з найкращих команд світу Йовічевич виставив повністю український склад, а по-друге, гол Зубкова як вишенька на торті атакувальних дій "гірників". Бо якщо абстрагуватися від загальної картини матчу, то яскраві спалахи активності гравців атаки "Шахтаря" - це точно красиво. Тепер на нас чекає матч-відповідь у Варшаві.

Титульний партнер ФК "Шахтар" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine прогнозує для "гірників" важкий поєдинок та оцінює їх шанси на перемогу, як 7.30 до 1. А от "Реал" знову беззаперечний фаворит протистояння. Коефіцієнт на перемогу "вершкових" - 1.39. Те, що команди вперше в історії очних протистоянь зіграють унічию, експерти теж вважають малоймовірним. Коефіцієнт на те, суперники цього разу розійдуться миром – 5.50.

Прогноз не надто оптимістичний, проте це може зіграти на руку "Шахтарю". Очевидно, що порівнювати українську та іспанську команди просто немає сенсу. За досвідом, статусом, якістю та майстерністю гравці Мадриду просто на кілька рівнів вищі за виконавців "гірників", проте саме "Шахтар" у цій Лізі чемпіонів вже довів, що в певних ситуаціях важлива саме команда, її гнучкість, характер, а часом і її удача. Так було в першому матчі проти "Лейпцигу" (4:1), проти "Селтіку" (1:1), і врешті на "Бернабеу", коли навіть стадіон "вершкових" починав підтримувати українців та їх дії на полі. Коли від команди не очікуєш див, вона може вразити, чи навіть приголомшити. Врешті іноді андердоги стають тріумфаторами. Чому б не тепер?

До повторної гри з "Реалом" "Шахтар" готувався без перерви на матч УПЛ. Клуб зміг домовитися з ФК "Львів" про переніс гри чемпіонату, тож уникнув ще кількох переїздів та зберіг час на відновлення. "Помаранчево-чорні" продовжують готуватися до поєдинку у повному складі, у лазареті, як і раніше перебуває лише Корнієнко. Ігор Йовічевич сповнений оптимізму та впевнений, що у Варшаві його команда зможе досягнути навіть кращого результату, ніж у Мадриді. Цей оптимізм може бути підкріплений ще й відгуками іспанських ЗМІ про його команду. Якщо тема Мудрика – то вже майже мовітон, то після першого матчі свою долю дифірамбів отримав ще й Анатолій Трубін. Голкіпер "Шахтаря" здійснив 11 сейвів та вразив своєю реакцією та вмінням читати гру. Тож, якщо і тепер Трубін спіймає кураж – це може стати запорукою результату.

"Реал", який виграв всі три поєдинки у групі їде у Варшаву вже майже учасником плей-офф Ліги чемпіонів. Виїзд на матч проти "Шахтаря" передує для них одному з найважливіших матчів сезону. 16го жовтня на "Сантьяго Бернабеу" завітає "Барселона". Одвічні суперники дихають один одному в потилицю, ділять перше і друге місця в Прімері, тож очний поєдинок має визначити абсолютного лідера чемпіонату. Мадридці вже в останньому матчі Ла Ліги проти "Гетафе" не надто напружувались, перемога 1:0 їх влаштувала. В матчі проти "Шахтаря" теж може спрацювати чинник Ель Класико, коли потрібно поберегти лідерів, не наражатися на травми та досягнути свого малою кров’ю. Якщо таке налаштування дійсно буде "гірники" точно мають цим користуватися. Місце у воротах "Реалу" знову займе Андрій Лунін. Тібо Куртуа продовжує відновлюватись від травми, тож українець отримує шанс себе проявити.

Наразі "Шахтар" все ще залишається другим в групі F з чотирма балами в заліку. Проте вже найближчий тур розстановку з турнірній таблиці точно поміняє. Тож, щоб не залежати від інших "гірники" мають творити свою долю та історію самі. Варшава обіцяє підтримку на трибунах, тож варто користуватися нагодою, та дивувати футбольний світ. Вболіваємо за "Шахтар" та заряджаємо на українську команду разом з Parimatch Ukraine!