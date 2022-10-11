Шахтар - Реал: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2022/23, група F, 4-й тур 11 жовтня, 22:00. Муніципальний стадіон (Варшава) Шахтар (Донецьк, Україна) - Реал (Мадрид, Іспанія) Головний арбітр - Орел Грінфельд (Ізраїль)

Донецький Шахтар у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 прийматиме на власному полі мадридський Реал. Матч відбудеться у Варшаві на Муніципальному стадіоні, 11 жовтня о 22:00 за київським часом.

Шахтар

Підопічні Ігора Йовичевича після 3-х турів посідають 2 місце в квартеті F, маючи 4 очки в авктиві. На старті турніру гірники розгромили Лейпциг у гостьовому поєдинку (1:4), у другому турі зіграли внічию з Селтіком (1:1), у третьому - поступилися Реалу на його полі (2:1).

У національному чемпіонаті Шахтар не грав матч 6 туру - матч проти Львова було перенесено.

Команда не має кадрових втрат перед грою з чемпіоном Іспанії.

Реал

Мадридці очолюють турнірну таблицю групи - підопічні Анчелотті виграли всі три поєдинки та мають 9 очок з різницею м'ячів - 7:1.

У національній першості Реал мінімально здолав Хетафе (0:1).

Готовий зіграти лідер півзахисту вершкових Лука Модрич, який не брав участі у першій грі команд.

Особисті зустрічі

Команди зустрічають на груповій стадії ЛЧ втретє поспіль. Загалом же Шахтар і Реал зіграли між собою 7 матчів, у яких тотальна перевага на боці іспанців - 6 перемог при 1 поразці.

5 жовтня 2022 року. Реал - Шахтар 2:1 3 листопада 2021 року. Реал - Шахтар 2:1 19 жовтня 2021 року. Шахтар - Реал 0:5 1 грудня 2020 року. Шахтар - Реал 2:0 21 жовтня 2020 року. Реал - Шахтар 2:3 25 листопада 2015 року. Шахтар - Реал 3:4 15 вересня 2015 року. Реал - Шахтар 4:0

Цифри і факти

Реал у поточній Лізі чемпіонів пропустив лише 1 гол від Шахтаря;

Реал забив 26 голів у 9 останніх матчах з українськими командами. В 11-ти з останніх 13-ти таких зустрічей Королівський клуб забивав щонайменше по два м'ячі.

Український клуб, який грав у чвертьфіналі ЛЧ-2010/11, виступає на груповому етапі турніру всімнадцяте. У 12-ти випадках Шахтар залишався за бортом плей-оф, в тому числі і в чотирьох останніх розіграшах.

Реал виграв 6 із останніх 9-ти домашніх матчів з українськими клубами. Єдина поразка припадає якраз на позаторішню зустріч із Шахтарем;

Мадридці є чинним володарем трофею.

Пряма мова

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): Ми граємо проти найкращих, але ми маємо 90 хвилин і сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру. Ми зробимо необхідні корективи.

Карло Анчелотті (головний тренер Реала): Ми спілкувалися з Йовичевичем. Велика повага тренеру за його роботу в таких умов, за все, що він команді. Команді справді непросто. Ми маємо перемагати, аби вийти з групи.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Петряк, Швед.

Реал: Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Кавахаль, Кроос, Модрич, Камавінга, Вінісіус, Бензема, Вальверде.

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря - 7,30, Реала - 1.39, нічия - 5,50.

Прогноз Чемпіона

Поразка Шахтаря - 1:2