Йовичевич: Шахтар буде сміливішим в атаці

Донецький Шахтар зробив роботу над помилками напередодні матчу 4-го туру Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Ми граємо проти найкращих, але ми маємо 90 хвилин і сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру. Ми зробимо необхідні корективи".

Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

"Ми будемо сміливішими в атаці і хочемо робити менше помилок у півзахисті, тому що Реал дуже небезпечний при переході з оборони в атаку. Ми хочемо бути собою і грати так, як звикли. Ми робили це у другому таймі на Сантьяго Бернабеу, - сказав Йовичевич.