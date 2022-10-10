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Йовичевич: Шахтар буде сміливішим в атаці

Вчора 22:34 157 0
Наставник "гірників" розповів про майбутній матч з Реалом
Йовичевич: Шахтар буде сміливішим в атаці
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - УЄФА.

Донецький Шахтар зробив роботу над помилками напередодні матчу 4-го туру Ліги чемпіонів з Реалом.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Ми граємо проти найкращих, але ми маємо 90 хвилин і сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру. Ми зробимо необхідні корективи".

  Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

"Ми будемо сміливішими в атаці і хочемо робити менше помилок у півзахисті, тому що Реал дуже небезпечний при переході з оборони в атаку. Ми хочемо бути собою і грати так, як звикли. Ми робили це у другому таймі на Сантьяго Бернабеу, - сказав Йовичевич.

Матч Шахтар - Реал відбудеться завтра, 11 жовтня. Початок о 22:00.

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