Анчелотті: Те що трапилося в Україні, вплинуло на всіх гравців Реала

Джерело - Tribuna.com.
Мадридський Реал підтримає українського голкіпера Андрія Луніна після масових обстрілів України.
Про це заявив на ставник "вершкових" Карло Анчелотті.
"Я говорив з Луніним перед матчем. Він ще молодий. Єдине, йому не вистачає ігрової практики, і зараз він має можливість її отримати. Те що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна. Все що ми можемо, ми зробимо".
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
"Сьогодні ми спілкувалися з Йовичевичем. Велика повага тренеру за його роботу в таких умов, за все, що він команді. Команді справді непросто. Завтра ми маємо перемагати, аби вийти з групи", - сказав Анчелотті.
Матч Шахтар - Реал відбудеться завтра, 11 жовтня. Початок о 22:00.