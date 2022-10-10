Анчелотті: Те що трапилося в Україні, вплинуло на всіх гравців Реала

Мадридський Реал підтримає українського голкіпера Андрія Луніна після масових обстрілів України.

Про це заявив на ставник "вершкових" Карло Анчелотті.

"Я говорив з Луніним перед матчем. Він ще молодий. Єдине, йому не вистачає ігрової практики, і зараз він має можливість її отримати. Те що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна. Все що ми можемо, ми зробимо".