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Анчелотті: Те що трапилося в Україні, вплинуло на всіх гравців Реала

Сьогодні 21:22 239 0
У Мадриді підтримують українця Андрія Луніна
Анчелотті: Те що трапилося в Україні, вплинуло на всіх гравців Реала
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар, #Карло Анчелотті

Джерело - Tribuna.com.

Мадридський Реал підтримає українського голкіпера Андрія Луніна після масових обстрілів України.

Про це заявив на ставник "вершкових" Карло Анчелотті.

"Я говорив з Луніним перед матчем. Він ще молодий. Єдине, йому не вистачає ігрової практики, і зараз він має можливість її отримати. Те що сьогодні трапилося в Україні, вплинуло на всіх нас. Ми підтримуємо Луніна. Все що ми можемо, ми зробимо".

  Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

"Сьогодні ми спілкувалися з Йовичевичем. Велика повага тренеру за його роботу в таких умов, за все, що він команді. Команді справді непросто. Завтра ми маємо перемагати, аби вийти з групи", - сказав Анчелотті.

Матч Шахтар - Реал відбудеться завтра, 11 жовтня. Початок о 22:00.

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