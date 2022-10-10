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Васкес: Сподіваюсь, що в Україні скоро настане мир

Сьогодні 20:36 214 0
Вінгер Реала розповів
Васкес: Сподіваюсь, що в Україні скоро настане мир
#Васкес, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Рела Мадрид має намір виграти чергову Лігу чемпіонів уже цього сезону.

Про це заявив вінгер "вершкових" Лукас Васкес напередодні матчу з Шахтарем.

"Нам важливо завтра перемогти. Якщо ми перемагаємо, то ми впевнено виходимо з групи з першого місця. Це додасть нам більше впевненості у майбутньому слідувати тим шляхом, яким ми зараз йдемо і перемагати. Я повністю відновився. Що стосується ель-класіко, то і матч з Барселоною, і гра з Шахтарем однаково важливі. Нам потрібно перемагати. Тому всі думки і про матч з Шахтарем також".

  Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

"Мені складно уявити все, що відбувається в Україні і що переживають гравці Шахтаря. Сподіваюся, що все закінчиться і скоро там настане мир. Кожного року змагання різні. Важко вигравати Лігу чемпіонів кожного року, але мотивація у Реала залишається. Ми хочемо і далі вигравати", - сказав Васкес.

Матч Шахтар - Реал відбудеться завтра, 11 жовтня. Початок о 22:00.

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