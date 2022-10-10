Васкес: Сподіваюсь, що в Україні скоро настане мир

Джерело - Tribuna.com.
Рела Мадрид має намір виграти чергову Лігу чемпіонів уже цього сезону.
Про це заявив вінгер "вершкових" Лукас Васкес напередодні матчу з Шахтарем.
"Нам важливо завтра перемогти. Якщо ми перемагаємо, то ми впевнено виходимо з групи з першого місця. Це додасть нам більше впевненості у майбутньому слідувати тим шляхом, яким ми зараз йдемо і перемагати. Я повністю відновився. Що стосується ель-класіко, то і матч з Барселоною, і гра з Шахтарем однаково важливі. Нам потрібно перемагати. Тому всі думки і про матч з Шахтарем також".
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
"Мені складно уявити все, що відбувається в Україні і що переживають гравці Шахтаря. Сподіваюся, що все закінчиться і скоро там настане мир. Кожного року змагання різні. Важко вигравати Лігу чемпіонів кожного року, але мотивація у Реала залишається. Ми хочемо і далі вигравати", - сказав Васкес.
Матч Шахтар - Реал відбудеться завтра, 11 жовтня. Початок о 22:00.