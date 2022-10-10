Срна закликав клуби Ліги чемпіонів допомогти Україні

Директор Шахтаря з футболу підписав листа зі зверненням до клубів ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна підписав листи зі зверненням до кожного учасника Ліги чемпіонів й закликав підтримати Україну за допомогою платформи Saving Lives Humanitarian Center.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною", - сказав Срна.