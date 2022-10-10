Срна закликав клуби Ліги чемпіонів допомогти Україні

Джерело - Чемпіон.
Директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна підписав листи зі зверненням до кожного учасника Ліги чемпіонів й закликав підтримати Україну за допомогою платформи Saving Lives Humanitarian Center.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
"Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною", - сказав Срна.
🧡 Дарійо Срна підписав звернення до всіх клубів Ліги чемпіонів із закликом допомогти Україні 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022
Директор з футболу ФК «Шахтар» підписав листи зі зверненням до кожного 31 учасника нинішнього розіграшу турніру й закликав підтримати Україну за допомогою платформи Saving Lives. pic.twitter.com/WmG5NFnoty