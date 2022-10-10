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Мессі пропустить матч проти Бенфіки

Сьогодні 15:55 116 0
Нападник відновлюється від травми
Мессі пропустить матч проти Бенфіки
#Бенфіка, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі пропустить майбутній матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки (11 жовтня).

Про це повідомляє Le Parisien.

35-річний аргентинець ще не відновився після травми і не відновив тренування у загальній групі.

У Мессі пошкодження литкового м'яза і відновлення проходить повільніше, ніж передбачалося. Спочатку прогнозувалося, що Мессі зможе зіграти вже в матчі з Реймсом (8 жовтня), але він пропустив цей матч.

У нинішньому сезоні на рахунку Мессі 8 голів та 8 асистів у 13 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Раніше ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою.

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