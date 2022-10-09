Головне
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024
Сьогодні 13:42 2677
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 22:50 2675
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 22:14 1819
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:52 113
Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А
Сьогодні 21:14 527
Евертон - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Сьогодні 21:00 726
Динамо розгромило Рух у 6 турі УПЛ
Сьогодні 20:13 530
Минай та Кривбас розписали мирову в 6 турі УПЛ
Сьогодні 17:05 265
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:11 253
Шахтар - Реал: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:00 215
Прямі трансляції

Роналду приніс МЮ перемогу над Евертоном з Миколенком: результати 10 туру АПЛ

Сьогодні 22:54 862 0
Результати матчів 10 туру АПЛ
Роналду приніс МЮ перемогу над Евертоном з Миколенком: результати 10 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Вест Гем, #Евертон, #Крістал Пелес, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

У 10-у турі англійської Прем'єр-ліги відбулося 4 поєдинки.

Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Евертон. Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і провів на полі 90 хвилин.

Чемпіонат України - АПЛ
10 тур, 9 жовтня

Вест Гем - Фулгем 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Перейра, 1:1 - 29 Боуен (пен), 2:1 - 62 Скамакка, 3:1 - 90+1 Антоніо

Крістал Пелес - Лідс 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Стрейк, 1:1 - 24 Едуар, 2:1 - 76 Езе

Арсенал - Ліверпуль 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 1 Мартінеллі, 1:1 - 34 Нуньєс, 2:1 - 45+5 Сака, 2:2 - 53 Фірміно, 3:2 - 76 Сака (пен)

Евертон - Манчестер Юнайтед 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Івобі, 1:1 - 15 Антоні, 1:2 - 44 Роналду

Коментарі ()
Популярне зараз
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2675
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024 Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024 2677
Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ 2128
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця 6157
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 1819
Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе 2033
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 25348 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 43043
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4441 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1790
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99008
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7413