Роналду приніс МЮ перемогу над Евертоном з Миколенком: результати 10 туру АПЛ

Результати матчів 10 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 10-у турі англійської Прем'єр-ліги відбулося 4 поєдинки.

Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Евертон. Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і провів на полі 90 хвилин.

Чемпіонат України - АПЛ

10 тур, 9 жовтня

Вест Гем - Фулгем 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Перейра, 1:1 - 29 Боуен (пен), 2:1 - 62 Скамакка, 3:1 - 90+1 Антоніо

Крістал Пелес - Лідс 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Стрейк, 1:1 - 24 Едуар, 2:1 - 76 Езе

Арсенал - Ліверпуль 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 1 Мартінеллі, 1:1 - 34 Нуньєс, 2:1 - 45+5 Сака, 2:2 - 53 Фірміно, 3:2 - 76 Сака (пен)

Евертон - Манчестер Юнайтед 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Івобі, 1:1 - 15 Антоні, 1:2 - 44 Роналду