Головне
Збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2024
Сьогодні 13:42 1375
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:11 73
Шахтар - Реал: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:00 95
Удінезе - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А
Сьогодні 15:53 480
Петраков - про жеребкування відбору Євро-2024: Ми й хотіли таких суперників
Сьогодні 15:12 200
СК Дніпро-1 завдяки хет-трику Довбика переміг Зорю у 6 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 191
Кривбас - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 14:47 521
Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та достроково став чемпіоном Формули-1
Сьогодні 11:42 310
СК Дніпро зіграє із Зорею, Динамо - з Рухом: розклад матчів УПЛ на 9 жовтня
Сьогодні 08:40 551
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Сьогодні 07:49 1614
Прямі трансляції

Шепелєв та Кабаєв - в основі Динамо на матч з Рухом

Сьогодні 16:31 140 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Шепелєв та Кабаєв - в основі Динамо на матч з Рухом
#Динамо Київ, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру УПЛ київське Динамо зустрінеться з львівським Рухом.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Динамо: Бойко, Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв, Циганков, Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Попов, Бурда, Парріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Дубінчак, Кендзьора

Рух: Довгий, Роман, Слюсар, Дідик, Паньків, Лях, Бойчук, Соломон, Сапуга, Таллес, Климчук

Запасні: Герета, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця 4680
Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ Динамо - Рух: де дивитися матч УПЛ 1456
Анрі вразила гра Мудрика Анрі вразила гра Мудрика 1533
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати 1614
Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе Лунін отримав хороші оцінки за переможний матч з Хетафе 1801
Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал з Луніним обіграв Хетафе, Севілья зіграла внічию з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 1495
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 47156
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5479
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93060 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28544 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45519
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57278