Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру УПЛ київське Динамо зустрінеться з львівським Рухом.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бойко, Вівчаренко, Забарний, Сирота, Тимчик, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв, Циганков, Бєсєдін
Запасні: Нещерет, Попов, Бурда, Парріс, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Лонвейк, Дубінчак, Кендзьора
Рух: Довгий, Роман, Слюсар, Дідик, Паньків, Лях, Бойчук, Соломон, Сапуга, Таллес, Климчук
Запасні: Герета, Карабін, Притула, Руніч, Мисик, Холод, Слюбик, Федор, Кітела, Підгурський
Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.