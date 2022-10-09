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СК Дніпро-1 - Зоря 3:0: огляд матчу

Сьогодні 15:41 183 0
У складі дніпрян хет-трик оформив Довбик
СК Дніпро-1 - Зоря 3:0: огляд матчу
Фото - Олександр Приходько
#Зоря, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 святкував перемогу над луганською Зорею. 

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 9 жовтня

СК Дніпро-1 - Зоря 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Довбик, 2:0 - 59 Довбик, 3:0 - 75 Довбик

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Володимир Адам'юк, Едуард Сарапій, Артем Довбик (Фарес Балулі 79), Олексій Гуцуляк (Володимир Танчик 79), Яніс Амаш, Руслан Бабенко (Ігор Когут 82), Валентин Рубчинський (Артем Громов), Домінго Бланко, Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (Олександр Назаренко 70)

Зоря: Дмитро Мацапура, Богдан Бутко, Володимир Бражко (В'ячеслав Чурко 65), Сергій Булеца, Євген Шахов, Назарій Русін (Максим Хлань 85), Максим Імереков, Арсеній Батагов, Крістіан Даль (Деніс Антюх 65), Ігор Кірюханцев (Денис Нагнойний 80), Олег Данченко (Максим Сміян 65)

Попередження: Євген Шахов 63, Максим Імереков 90+2 - Володимир Танчик 90+1

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