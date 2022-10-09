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Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А

Сьогодні 18:12 323 0
Результати матчів 9-го туру Серії А
Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Емполі, #Монца, #Наполі, #Рома, #Спеція, #Торіно

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 жовтня, у 9-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Аталанта зіграла внічию з Удінезе. Руслан Маліновський вийшов на поле на 65-й хвилині матчу.

Спеція програла Монці. Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі і відіграв 60 хвилин.

Чемпіонат Італії - Серія А
9 тур, 9 жовтня

Торіно - Емполі 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Дестро, 1:1 - 90 Лукич

Монца - Спеція 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Аугусто, 2:0 - 63 Марі

Салернітана - Верона 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Пйонтек, 1:1 - 56 Депаолі, 2:1 - 90+3 Діа

Удінезе - Аталанта 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Лукман, 0:2 - 56 Муріель (пен), 1:2 - 67 Делофеу, 2:2 - 78 Перес

Сьогодні, 9 жовтня, в італійській Серії А відбудеться 2 матчі:

19:00. Кремонезе - Наполі

21:45. Рома - Лечче

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