Аталанта з Маліновським зіграла внічию з Удінезе, Спеція з Коваленком поступилася Монці: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 жовтня, у 9-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.
Аталанта зіграла внічию з Удінезе. Руслан Маліновський вийшов на поле на 65-й хвилині матчу.
Спеція програла Монці. Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі і відіграв 60 хвилин.
Торіно - Емполі 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Дестро, 1:1 - 90 Лукич
Монца - Спеція 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Аугусто, 2:0 - 63 Марі
Салернітана - Верона 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Пйонтек, 1:1 - 56 Депаолі, 2:1 - 90+3 Діа
Удінезе - Аталанта 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Лукман, 0:2 - 56 Муріель (пен), 1:2 - 67 Делофеу, 2:2 - 78 Перес
Сьогодні, 9 жовтня, в італійській Серії А відбудеться 2 матчі:
19:00. Кремонезе - Наполі
21:45. Рома - Лечче