Збірна України чекає на своїх суперників

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 жовтня, відбудеться жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2024 року.

Захід пройде у Франкфурті-на-Майні в Німеччині. Початок запланований на 13:00 за київським часом.

Національна збірна України знаходиться у 3-му кошику. Окрім нашої команди, тут присутні Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція та Вірменія.

Склад інших кошиків:

Кошик 1: Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща

Кошик 2: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія

Кошик 5: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

Кошик 6: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Пряму трансляцію жеребкування покажуть на сайті УЄФА та на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Раніше стало відомо, що УЄФА не розширюватиме ЄВРО до 32 команд на груповому етапі.