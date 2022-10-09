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УЄФА не розширюватиме Євро-2024 до 32 команд на груповому етапі

Сьогодні 09:25 273 0
Прийнято рішення зберегти формат із 24 збірними
УЄФА не розширюватиме Євро-2024 до 32 команд на груповому етапі

Джерело - UA-футбол.

УЄФА на вчорашній нараді лідерів європейського футболу вирішила не збільшувати кількість збірних-учасниць групового етапу Євро. 

Про це повідомляє видання Sky Sports.

Нинішній формат із 24 командами залишиться і в майбутньому.

Учасники наради визнали, що ще одне розширення групового етапу ЄВРО призведе до зменшення важливості кваліфікаційних турнірів. Причина цього - кількість європейських збірних - 55.

Крім цього, на нараді було оголошено про подання спільної заявки Великої Британії та Ірландії на проведення ЄВРО-2028. Голосування щодо націй-ґаздинь майбутніх ЄВРО 2028 та 2032 років пройде вже наступного року.

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