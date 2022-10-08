Ювентус хоче продовжити контракт з Рабйо

Рабйо може залишитись у Юве

Джерело - Чемпіон.

Ювентус готовий продовжити контракт з півзахисником команди Адріеном Рабйо.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Ювентус готовий почати переговори матір’ю гравця Веронік, яка є його агентом. Йому можуть запропонувати контракт з пониженням зарплати на 20 відсотків. Наразі він отримує 7 млн євро на рік. Також у вигляді бонусів у нього є можливість отримати ще 2 мільйони.

27-річний француз в поточному сезоні провів 6 матчів за Юве і забив 2 голи. Його контракт діє до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що Рабйо може повернутись в ПСЖ.