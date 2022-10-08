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Ювентус хоче продовжити контракт з Рабйо

Сьогодні 16:29 38 0
Рабйо може залишитись у Юве
Ювентус хоче продовжити контракт з Рабйо
Фото - gettyimages
#Рабйо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус готовий продовжити контракт з півзахисником команди Адріеном Рабйо.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Ювентус готовий почати переговори матір’ю гравця Веронік, яка є його агентом. Йому можуть запропонувати контракт з пониженням зарплати на 20 відсотків. Наразі він отримує 7 млн євро на рік. Також у вигляді бонусів у нього є можливість отримати ще 2 мільйони.

27-річний француз в поточному сезоні провів 6 матчів за Юве і забив 2 голи. Його контракт діє до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що Рабйо може повернутись в ПСЖ.

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